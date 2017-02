VIDEO AS Monaco - Metz 5-0/ "Hat-trick" pentru Mbappe, "dubla" pentru Falcao

Mbappe a punctat pentru AS Monaco in minutele '7, '20 si '50, iar Falcao a inscris in minutele '10 si '55.AS Monaco se afla infruntea clasamentului, cu 58 de puncte, in timp ce Metz se gaseste pe locul 15, cu 27 de puncte.Monaco: Subasic - A. Toure, Glik, Raggi, Mendy (A. Diallo, 64) - B. Silva, Fabinho, Moutinho, Boschilia (Dirar, 69) - Falcao (I. Cardona, 81), Mbappe. Antrenor: Leonardo Jardim.Metz: Didillon - Rivierez, Milan, Falette, Signorino - Diagne, Doukoure (C. Philipps, 85) - Sarr, Cohade (Nguette, 71)), Mollet - Erdinc. Antrenor: Philippe Hinschberger.AS Nancy - Montpellier 0-3Au marcat: Mbenza '10, '60, Mounie '19OSC Lille - Angers 1-2Au marcat: Bissouma '27 / Capelle '20, Thomas '59Dijon - Caen 2-0Au marcat: Abeid '40, Diony '86Toulouse - SC Bastia 4-1Au marcat: Delort '38, Braithwaite '43, '76 (penalti), Diop '86 / Oniangue '53.Guingamp - Olimpique Lyon 2-1Au marcat: Diallo '30, Benezet '34/ Lacazette '101. Monaco 58 puncte (+ 1 joc)2. Paris SG 55 (+ 1 joc)3. Nice 524. Lyon 405. Saint Etienne 366. Marseille 367. Bordeaux 36 etc. (+ 1 joc)Partidele Rennes - OGC Nice, AS Saint-Etienne - Lorient si FC Nantes - Olympique Marseille se vor disputa duminica.