Liga 1: Gaz Metan Medias - CFR Cluj 1-2/ Oaspetii au urcat pe locul 5 in clasament

Golurile invingatorilor au fost marcate de Omrani '63 si Paun '72, in timp ce pentru gazde a inscris Sikorski, in minutul 85.Gaz Metan Medias: Plesca - Cretu, Trtovac, Itoua, Romeo (Buziuc '73) - Zaharia (Buzean '65), Tahar, Bic - Munteanu, Eric (C. Petre '71), Sikorski. Antrenor: Cristian Pustai.CFR Cluj: Minca - Tiago Lopes, Larie, A. Muresan, Peteleu - Chirita (Paun '31), L. Rus, Gomelt, Nouvier (Sorsa '77) - Omrani (Ruiz '90+1), Bud. Antrenor: Vasile Miriuta.Cartonase galbene: L. Rus '14, Sorsa '78, Minca '90+3.Arbitri: Istvan Kovacs (central) - Sebastian Gheorghe, Radu Ghinguleac (asistenti) - Robert Dumitru (rezerva).Observatori: Cornel Sorescu, Ioan Bogdan.