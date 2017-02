​VIDEO Liverpool - Tottenham 2-0/ "Dubla" lui Mane

Liverpool a acumulat 49 de puncte si se afla pe locul patru in clasament, la egalitate cu Manchester City, insa echipa lui Pep Guardiola are un meci mai putin disputat.De partea cealalta, Tottenham se gaseste pe pozitia a doua (50 de puncte), la noua lungimi in spatele liderului Chelsea.Arsenal - Hull City 2-0Manchester United - Watford 2-0Middlesbrough - Everton 0-0Stoke City - Crystal Palace 1-0Sunderland - Southampton 0-4West Ham - West Brom 2-21. Chelsea 59 puncte (- 1 joc)2. Tottenham 503. Arsenal 504. Liverpool 495. Manchester City 49 (- 1 joc)6. Manchester United 48 etc.Partidele Burnley - Chelsea Londra şi Swansea City - Leicester City se vor disputa duminică, iar întâlnirea Bournemouth - Manchester City va avea loc luni.