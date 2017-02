Liga 1: FC Botosani - CS U Craiova 1-0/ Victoria a venit in minutul 87

Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Kuku, in minutul 87, cu o reluare din cadere de la 6 metri, dupa o centrare din partea dreapta a lui Herghelegiu. Benjamin Kuku a fost transferat in aceasta iarna la FC Botosani de la ASA Targu Mures.In urma acestui rezultat, CS U Craiova se afla pe locul trei in Liga 1, cu 40 de puncte, in timp ce FC Botosani se gaseste pe pozitia a opta, cu 29 de puncte.FC Botosani: Albut - Ungurusan, Tincu, Burca, Musat - Vasvari, Cucu - M. Roman (Herghelegiu '80), Morutan (L. Fulop '56), L. Bus - Kuku Bordeianu '90+2). Antrenor: Leo Grozavu.CS Universitatea Craiova: Mingote - Dimitrov, Popov, Acka, Bucurica - Mateiu, Zlatinski, Baluta (Mazarache '90) - Ivan, Nuno Rocha (Fajici '46), Bancu (Gustavo '90+1). Antrenor: Gheorghe Multescu.Cartonase galbene: Ungurusan '4, M. Roman '67, Albut '69 / Popov '67, Gustavo '90+3.Arbitri: Marius Avram (central) - Vasile Marinescu, Istvan Miclos Nagy (asistenti) - Iulian Dima (rezerva).Observatori: Marian Salomir, Viorel Anghelinei.