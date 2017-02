​VIDEO Deportivo Alaves - Barcelona 0-6/ Patru goluri in opt minute pentru echipa lui Luis Enrique

Golurile invingatorilor au fost marcate de Suarez '37, '67, Neymar '40, Messi '59, Alexis '64-autogol si Rakitici '65.Aleix Vidal a parasit terenul pe targa in minutul 87, dupa o intrare prin alunecare a lui Theo Hernandez. Vidal s-a ales cu glezna fracturata si a fost transportat direct la spital.In urma acestei victorii, Barcelona a urcat pe primul loc in clasament, cu 48 de puncte, doua mai multe decat Real Madrid, care are trei meciuri mai putin disputate.Barcelona si Deportivo Alaves se vor infrunta si in finala Cupei Regelui Spaniei.Betis - Valencia 0-0Athletic Bilbao - Deportivo La Coruna 2-11. Barcelona 48 puncte (22 jocuri)2. Real Madrid 46 (19 j)3. Sevilla 43 (21 j)4. Real Sociedad 41 (22 j)5. Atletico Madrid 39 (21 j)6. Villarreal 35 (21 j) etc.Partidele Athletic Bilbao - Deportivo La Coruna si Osasuna Pamplona - Real Madrid se vor disputa in aceasta seara, meciurile Villarreal - Malaga, Leganes - Sporting Gijon, Las Palmas - FC Sevilla si Atletico Madrid - Celta Vigo vor avea loc duminica, iar intalnirea Eibar - Granada este programata luni.