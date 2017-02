VIDEO Napoli - Genoa 2-0/ Gazdele au urcat pe locul doi in clasament

Golurile au fost marcate de Zielinski (50) si Giaccherini (68).Napoli: Reina - Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Zielinski, Diawara, Hamsik (Allan, 75) - Giaccherini (Rog, 74), Mertens (Pavoletti, 78), Insigne.Antrenor: Maurizio Sarri.Genoa: Lamanna - Munoz, N. Burdisso, Gentiletti (Orban, 19) - Lazovic, M. Veloso (Cataldi, 39), Hiljemark, Laxalt - Rigoni, Palladino (Taarabt, 58) - G. Simeone.Antrenor: Ivan Juric.Partida Fiorentina - Udinese are loc sambata, iar meciurile Crotone - AS Roma, Inter Milano - Empoli, Palermo - Atalanta, Sassuolo - Chievo Verona, Torino - Pescara, Sampdoria - Bologna si Cagliari - Juventus se disputa duminica.Intalnirea Lazio - AC Milan este programata luni.1. Juventus 57 puncte2. Napoli 51 (+ 1 joc)3. AS Roma 504. Lazio 435. Inter 426. Atalanta 42 etc.