45 de milioane de euro pentru renovarea stadionului din Ghencea

CSA a anuntat ca analizeaza Studiul de Prefezabilitate, primit de la Compania Nationala de Investitii, si urmeaza ca in cel mai scurt timp sa decida care este cea mai buna varianta pentru modernizarea stadionului din Ghencea."La data de 20.10.2016 s-a predat catre Compania Nationala de Investitii amplasamentul constituit din teren si constructii in vederea executarii obiectivului de investitii "Stadion Steaua", obiectivul fiind inclus pe Lista-sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul subprogramului "Complexuri Sportive", aprobata cu Ordin al Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.In perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, Compania Nationala de Investitii a efectuat studiul de prefezabilitate al Stadionului Ghencea, in vederea modernizarii acestuia conform cerintelor UEFA, avand in vedere obligatiile asumate de Romania pentru acceptarea candidaturii in vederea organizarii la Bucuresti a unor meciuri din cadrul Turneului final Euro 2020.In data de 27.01.2017, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti a intrat in posesia Studiului de Prefezabilitate, urmand ca in perioada urmatoare sa analizeze variantele propuse pentru modernizarea stadionului, urmand ca decizia finala sa fie comunicata catre Compania Nationala de Investitii", se arata in comunicatul CSA Steaua.Stadionul Steaua a fost inaugurat in aprilie 1974, cu ocazia unui meci amical Steaua - OFK Belgrad, scor 2-2. La inceputul deceniului 9 au inceput lucrarile instalatiei de nocturna, aceasta fiind inaugurata pe 14 august 1991, la un meci Steaua-FC Bacau, scor 4-1.In 1996, arena din Ghencea a fost modernizata in totalitate, tribunele fiind dotate cu scaune, cantonamentul jucatorilor de sub tribuna a doua fiind renovat la nivelul unui hotel de patru stele, iar utilitatile fiind aduse la standardele vremii. Stadionul are o capacitate de 28.365 de locuri.Ultimul meci care s-a disputat in Ghencea a avut loc in martie 2015. Steaua invingea atunci pe Viitorul, scor 4-1.