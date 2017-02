Philipp Lahm (Bayern Munchen) se va retrage din activitate la finalul sezonului

"Voi continua sa fiu un lider, voi da tot ce am mai bun in fiecare zi pe teren. Totul pana la finalul sezonului, dar nu si mai departe. Este clar pentru mine, la finalul sezonului ma voi retrage" - Philipp Lahm, in varsta de 33 de ani.Descris de tehnicianul spaniol Josep Guardiola ca fiind "fotbalistul cel mai inteligent pe care l-am antrenat vreodata", Lahm a jucat in week-end meciul 500 la Bayern Munchen, formatie alaturi de care a castigat sapte titluri, sase Cupe ale Germaniei, o Cupa a Ligii Germaniei, trei Supercupe ale Germaniei, o Liga a Campionilor, o Supercupa a Europei si o Cupa Mondiala a cluburilor.Cu echipa nationala a Germaniei, Philipp Lahm a castigat Cupa Mondiala in 2014, dupa care s-a retras.Lahm mai are contract cu Bayern Munchen pana in vara anului 2018.Fotbalistul discuta in aceasta perioada cu oficialii clubului Bayern Munchen pentru a ocupa dupa retragere o functie in cadrul gruparii. Germanul ar putea trece la conducerea centrului de formare sau la departamentul care se ocupa de transferuri.