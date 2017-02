Real Madrid, 500 de milioane de euro din vanzarea drepturilor de imagine pe internet

Florentino Perez (presedintele madrilenilor) a ajuns la o intelegere cu fondul american Providence Equity Partmers. Compania din SUA este cea care detine drepturile exclusive de televizare a meciurilor din Major League Soccer (campionatul de fotbal din America).Site-ul oficial al Realului este, conform AS, cea mai accesata pagina web din lume, cu aproximativ 1,35 milioane de vizionari unice intr-o singura zi.Dupa ce intelegerea cu Providence Equity Partmers va deveni oficiala, Real Madrid va fi echipa cea mai bogata din lume - in ultimul an, Realul a fost depasit de Manchester United si FC Barcelona.Real Madrid este lider in Primera Division, in timp ce in Champions League se va duela cu Napoli in optimi. "Albii" au parasit Cupa Spaniei in sferturi, fiind eliminati de Celta Vigo.