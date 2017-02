VIDEO Celta Vigo - Deportivo Alaves 0-0, in turul semifinalelor Cupei Spaniei

Celta Vigo vs Deportivo Alaves, in semifinalele Cupei Spaniei

Niciuna dintre cele doua semifinaliste nu a castigat vreodata Cupa Spaniei. Celta Vigo a jucat de 3 ori finala, ultima data in 2001, in timp ce Deportivo Alaves nu a trecut niciodata de faza penultimului act, potrivit Digi Sport.Returul dintre Celta Vigo si Alaves va avea loc la 8 februarie.In ultimul act, invingatoarea dintre Celta Vigo si Deportivo Alaves va intalni castigatoarei celeilalte semifinale: Barcelona sau Atletico Madrid.FC Barcelona a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Atletico Madrid.Castigatoarea ultimei editii a Cupei Spaniei este FC Barcelona. Catalanii au trecut in finala de Sevilla, scor 2-0.