Frank Lampard si-a anuntat retragerea din cariera de fotbalist: "Simt ca este momentul sa incep un nou capitol"

"Dupa 21 de ani incredibili, am hotarat ca acum este momentul potrivit pentru a-mi incheia cariera de fotbalist profesionist. Am primit cateva oferte tentante pentru a continua sa joc, de acasa si din strainatate, dar la 38 de ani simt ca este momentul sa incep un nou capitol in viata mea. Sunt extrem de mandru de trofeele pe care le-am castigat, de faptul ca mi-am reprezentat tara in peste 100 de meciuri si am inscris peste 300 de goluri in cariera", a notat Lampard, multumindu-le tuturor celor care l-au ajutat pe parcursul carierei, potrivit News.ro.Frank Lampard a jucat de-a lungul carierei la echipele West Ham United (1995-2001), Swansea City (1995-1996, sub forma de imprumut), Chelsea Londra (2001-2014), Manchester City (2014-2015) si New York City FC (2015-2016). Pentru nationala Angliei, a evoluat in 106 meciuri in perioada 1999-2014 si a inscris 29 de goluri.Lampard a castigat 13 trofee cu Chelsea: de trei ori campionatul Angliei (2004-05, 2005-06, 2009-10), de patru ori Cupa Angliei (2006-07, 2008-09, 2009-10, 2011-12), de doua ori Cupa Ligii (2004-05, 2006-07), de doua ori FA Community Shield (2005, 2009), Liga Campionilor in 2012 si Liga Europa in 2013.