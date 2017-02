VIDEO AS Roma - Cesena 2-1/ Totti a adus calificarea in semifinalele Cupei Italiei

Totti a adus victoria pentru AS Roma

Pentru AS Roma au marcat Dzeko '68 si Totti '90+5 (penalti). Pentru Cesena a inscris Garritano, in minutul 73.Roma (3-4-2-1): Alisson - Rudiger, Manolas, Juan Jesus (46 Nainggolan) - Bruno Peres, Strootman, Paredes, Mario Rui - Perotti (21 Dzeko), El Shaarawy (82 Emerson) - Totti; Antrenor: Luciano Spalletti;Cesena (3-5-2): Agliardi - Perticone, Rigione, Ligi - Balzano, Kone, Vitale, Laribi (57 Garritano), Renzetti - Ciano (73 Cocco), Alejandro Rodriguez (86 Panico); Antrenor: Andrea Camplone.AS Roma - Cesena (liga a doua) 2-1Inter Milano - Lazio Roma 1-2SSC Napoli - Fiorentina 1-0Juventus Torino - AC Milan 2-1Juventus - NapoliAS Roma - LazioMeciurile tur vor avea loc la 1 martie, in timp ce partidele retur se vor disputa pe 5 aprilie.