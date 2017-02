VIDEO Lazio, in semifinalele Cupei Italiei dupa 2-1 cu Inter

Pentru Lazio au inscris Felipe Anderson (20'), si Biglia (56' - din penalti), in timp ce pentru Inter a marcat Brozovic (84').Stefan Radu a fost eliminat pentru cumul de cartonase in minutul 76. Nici Interul nu a incheiat disputa in efectiv complet: Miranda (54') a fost trimis mai repede la vestiare.In penultimul act al competitiei, Lazio se va duela cu invingatoarea partidei dintre AS Roma si Cesena.