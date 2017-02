Dorin Rotariu, noul jucator al celor de la FC Bruges

In 147 de meciuri jucate in tricoul lui Dinamo, Rotariu a inscris de 30 de ori. De asemenea, Dorin a bifat si doua partide pentru nationala de fotbal a Romaniei.Rotariu devine al patrulea jucator roman care se transfera in Belgia in ultimul an, dupa Alexandru Chipciu (de la FC Steaua la Anderlecht), Nicolae Stanciu (de la FC Steaua la Anderlecht), Razvan Marin (de la Viitorul la Standard Liege).