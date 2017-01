Adi Popa, noul jucator al echipei Reading

Gruparea de pe "Madejski Stadium" nu dezvaluie suma transferului, dar precizeaza ca extrema dreapta venita de la Steaua va purta tricoul cu numarul 25. Popa a efectuat vizita medicala, iar acum se asteapta ratificarea transferului de catre autoritatile fotbalistice din Albion si sosirea cartii verzi de transfer.Teoretic, Popa ar putea debuta marti seara, contra echipei Birmingham City, In deplasare. Adrian Popa va deveni primul fotbalist roman care va juca pentru ''Royals'', cum sunt apelati jucatorii echipei Reading.Popa va oferi o optiune ofensiva in plus managerului olandez Jaap Stam, cand au mai ramas de disputat trei luni si jumatate din acest sezon.''Adrian este un atacant cu un enorm potential, care a jucat la un nivel inalt in Romania si in fotbalul international'', a declarat Stam pentru site-ul clubului.''Este un fotbalist experimentat, foarte rapid, o amenintare constanta pentru poarta adversa, cu un control bun al mingii, care poate juca atât pe partea stanga, cat si pe dreapta, ori chiar in fata'', a adaugat fostul international olandez.''Avand in vedere numarul mare de meciuri ramas, un jucator de calitatea sa ne va facilita o rotatie a jucatorilor si va oferi unor fotbalisti sansa de a se odihni daca va fi cazul, deci sunt incantat ca face parte din lotul nostru'', a mai spus Stam.Directorul executiv al clubului, Nigel Howe, a declarat la randul sau: ''Suntem foarte multumiti ca l-am adus pe Adrian la Reading, intr-o intelegere care il va tine la club pana in vara lui 2020. Este un plus pentru echipa noastra, care aduce o experienta bogata in fotbalul international''.Popa (28 ani) a jucat toata cariera in Romania si a reusit promovari in prima liga cu FC Universitatea Cluj si CS Concordia Chiajna, inainte de a semnat pe cinci ani cu Steaua, în 2012.Adi Popa a adunat peste 200 de aparitii pentru Steaua, mentioneaza sursa amintita, castigand patru cupe interne si trei titluri consecutive cu ''ros-albastrii'', cu care a evoluat in Europa League si Champions League. De asemenea, a participat cu echipa nationala la EURO 2016, strangand 21 de selectii de la debutul sau sub tricolor, in 2014.