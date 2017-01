Un primar PNL al unei comune dambovitene, printre arbitrii care au oficiat sub identitate falsa la amicale in Turcia

Mihalache a fost asistent la meciul Pandurii - Krilia Sovetov, scor 2-2, disputat in Antalya, la 20 ianuarie. Brigada de aribitri, prezentata de organziatorii partidei ca fiind din Turcia, a fost condusa de Cristian Catana, care a arbitrat si alte meciuri amicale, in Cipru, tot sub indentitate falsa. In ultimele 5 minute ale primei reprize, la scorul de 0-0, Catana a acordat usor doua penaltyuri, cate unul pentru fiecare echipa.Mihalache a recunsocut ca a fost in Turcia si ca a condus meciul formatiei Pandurii, la rugamintea lui Catana."Dupa Sarbatori, m-a sunat Cristi Catana (n.red. - Catana este arbitrul care a condus meciurile Kralia - Pandurii, in Antalya, si Astra - Pogon, in Cipru, de fiecare data cu alta fizionomie) si m-a intrebat daca mai ajung in Antalya. Eu planificasem sa plec intr-un concediu acolo, la niste rude. M-a rugat sa-l ajut la niste meciuri. Dupa Anul Nou, m-a sunat din nou sa-mi spuna ca nu are cu cine sa arbitreze si sa-l ajut", a declarat primarul, pentru gsp.ro.Valentin Mihalache a afirmat ca a mers pe cheltuiala lui in Turcia si ca a refuzat sa fie remunerat pentru prestatia sa la acea partida. El a precizat ca a remarcat faptul ca abitrul de centru Cristian Catana si-a lasat barba si ca a vorbit in limba engleza in timpul meciului."Nici nu stiam cine joaca. Parca Pandurii cu o echipa din Rusia. Nu aveam echipament, nu aveam nimic. Cristi mi-a zis ca vrea doar sa vin, sa-l ajut la meciul respectiv. Cand am ajuns acolo, am remarcat si eu ca isi schimbase look-ul. Si-a lasat barba. Nu mi-a cerut nimic. Ce mi-a atras atentia este ca vorbea in engleza. Nu a vorbit cu mine in timpul meciului. L-am intrebat la pauza. . Mi-a zis ca sa nu creada ceilalti ca favorizeaza Pandurii. Oricum, l-am simtit agitat", a spus fostul asistent.Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, a declarat ca Mihalache ar fi trebuit sa faca parte dintr-o delegatie care a mers la Bruxelles, in timpul in care a fost in Turcia."Asta nu e un lucru corect. Am avut o deplasare la Bruxelles, cu 40 de insi, la invitatia unui europarlamentar. Chiar de la el (n.red. - de la Mihalache din comuna) a mers viceprimarul, el n-a fost. Era in Turcia. Parca mi s-a spus ca era in Turcia. Am crezut ca e in concediu cu sotia. Acum vreo 10 zile", a declarat Preda, potrivit sursei citate.Gazeta Sporturilor a identificat opt arbitri romani care au condus, in luna ianuarie, sub identitati false (turci, bulgari, sloveni), meciuri amicale din Turcia si Cipru, in care au evoluat echipe din Liga I. Acesti arbitri ar fi incercat sa influenteze rezultatul partidelor pentru mafia pariurilor. In afara de Catana (arbitru de liga a III-a) si Mihalache (39 ani, primar PNL, comuna Darmanesti, Dambovita, observator AJF Dambovita, fost asistent la Liga a III-a) au mai oficiat la astfel de partide Dan Petre (32 ani, instructor de inot, arbitru Liga a patra si a cincea Dambovita), Laurentiu Nicolae (24 ani, asistent Liga a patra), Cristian Grigorascu (40 ani, jandarm, vicepresedinte CJ Arbitri Dambovita), Costinel Neagu (40 ani, secretarul Comisiei de Apel AJF Dambovita, ziarist local), Razvan Nedelcu (21 ani, asistent ligi inferioare) si Septimiu Burtescu (41 ani, fost arbitru FIFA futsal, arbitru Liga a patra Dambovita, consilier DJST Dambovita; considerat coordonatorul acestor arbitri).Vineri, Comisia Centrala a Arbitrilor a anuntat ca i-a retinut de la delegari, pana la finalizarea anchetei, pe arbitrii banuiti ca ar fi oficiat cu identitati false la meciuri amicale ale unor echipe din Liga I in stagiile de pregatire efectuate in Cipru si Turcia."Arbitrii mentionati au fost retinuti de la delegari urmand ca, dupa definitivarea cercetarii si stabilirea concluziilor acesteia, CCA sa faca publice masurile pe care le va adopta, rezervandu-si dreptul de a nu oferi alte comentarii pana la acel moment", se arata intr-un comunicat al CCA postat pe site-ul FRF.