VIDEO Betis - Barcelona 1-1/ Catalanii au salvat un punct in minutul 90 - Tosca, integralist la gazde

Golul gazdelor a fost marcat de Alex Alegria, in minutul 75. Pentru FC Barcelona a inscris Luis Suarez, in minutul 90.In minutul 76, la 1-0 pentru Betis, Barcelona a trimis mingea in poarta, dar arbitrii nu au validat golul.Tosca a jucat pe toata durata partidei. Fotbalistul roman a fost achizitionat de Betis marti, cand a semnat un contract pe cinci sezoane.1. Real Madrid 43 puncte (- doua jocuri)2. Barcelona 423. Sevilla 42 (- un joc)4. Atl. Madrid 365. Real Sociedad 35 (- un joc)6. Villarreal 34 etc.Partidele Espanol Barcelona - FC Sevilla, Athletic Bilbao - Sporting Gijon si Real Madrid - Real Sociedad au loc tot duminica, iar intalnirea Las Palmas - FC Valencia este programata luni.