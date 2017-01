VIDEO Inter - Pescara 3-0/ Inter a urcat pe locul patru in clasament

Golurile victoriei au fost marcate de D'Ambrosio '23, Joao Mario '43 si Eder '73. La oaspeti, Alexandru Mitrita a fost doar rezerva.In urma acestui rezultat, Inter a acumulat 42 de puncte si a urcat pe locul patru in clasament, in timp ce Pescara se gaseste pe ultima pozitie, cu 9 puncte.Inter (4-2-3-1): Handanovic - D'Ambrosio (Santon 85), Medel, Miranda, Nagatomo - Gagliardini, Brozovic - Candreva (Gabriel 76), Mario, Perisic (Eder 71) - Icardi. Antrenor: S. Pioli.Pescara (4-2-3-1): Bizzarri - Zampano, Stendardo (Crescenzi 55), Coda, Biraghi - Bruno, Memushaj - Benali, Verre, Kastanos (Kubas 82) - Bahebeck (Cerri 75). Antrenor: M. Oddo.Inter - Pescara 3-0Lazio - Chievo 0-11. Juventus 48 (- doua jocuri)2. AS Roma 47 (- un joc)3. Napoli 44 (- un joc)4. Inter 425. Lazio 40 etc.Partidele FC Torino - Atalanta Bergamo, Cagliari - Bologna, FC Crotone - Empoli, AC Fiorentina - Genoa, Sassuolo - Juventus Torino, Udinese - AC Milan, Sampdoria Genova - AS Roma si SSC Napoli - US Palermo se vor disputa duminica.