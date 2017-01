VIDEO Chelsea si Manchester City s-au calificat in optimile Cupei Angliei

Chelsea, calificata in optimile Cupei Angliei

In partida de pe "Stamford Bridge", Chelsea s-a impus gratie golurilor inscrise de Willian '14, Pedro Rodriguez '21, Ivanovici '69 si Batshuayi '81 din penalti.Pentru Manchester City au inscris Sterling '43, Sane '71 si Yaya Toure '90+3.Liverpool -(liga a doua) 1-2Au marcat: Origi '86/ Stearman '1, Weimann '41(liga a doua) - Blackpool (liga a patra) 2-0Au marcat: Gallagher '9, Bennett '22- Bristol City (liga a doua) 2-0Au marcat: Vokes '45, Defour '68(liga a cincea) - Brighton & Hove (liga a doua) 3-1Au marcat: Power '57 (penalti), Tomori '62 (autogol), Robinson '85 / Towell '24- Accrington Stanley (liga a patra) 1-0A marcat: Downing '69(liga a treia) - Newcastle United (liga a doua) 3-0Au marcat: Hemmings '46, Nelson '79, Martinez Lopez '87Rochdale (liga a treia) -(liga a doua) 0-4Au marcat: Quaner '42, Brown '66 (penalti), Hefele '72, '84- Wycombe (liga a patra) 4-3Au marcat: Heung-Min Son '60, '90+7, Janssen '64 (penalti), Alli '89 / Hayes '23, '36 (penalti), Thompson '83.Echipele scrise cu bold s-au calificat in optimile Cupei Angliei.Partida Southampton - Arsenal Londra se va disputa in aceasta seara, iar meciurile Millwall (liga a treia) - Watford, Fulham (liga a doua) - Hull City, Sutton United (liga a cincea) - Leeds United (liga a doua) si Manchester United - Wigan Athletic (liga a doua) vor avea loc duminica.