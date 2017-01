VIDEO Hoffenheim, prima infrangere a sezonului; Bayern Munchen, victorie cu Werder Bremen

In partida de pe "Red Bull Arena", golurile invingatorilor au fost marcate de Werner '38 si Sabitzer '77, in timp ce pentru oaspeti a inscris Amiri, in minutul 18.Hoffenheim a ramas in 10 oameni din minutul 60, dupa ce Sandro Wagner a primat cartonas rosu si a fost eliminat.Bayern Munchen s-a impus gratie golurilor marcate de Robben '30 si Alaba '45+1, in timp ce Kruse a punctat pentru Werder Bremen in minutul 53.FC Ingolstadt - Hamburger SV 3-1Au marcat: Gross '14, Suttner '22, Cohen '47 (penalti) / Sakai '63SV Darmstadt - FC Koln 1-6Au marcat: Sam '66 (penalti) / Osako '32, '36, '72, Modeste '42, Jojici '85, Rudnevs '89VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1-2Au marcat: Gomez '4 / Halil Altintop '25, Kohr '69.Partida Bayer Leverkusen - Borussia Monchengladbach se va disputa in aceasta seara, iar meciurile SC Freiburg - Hertha Berlin si FSV Mainz - Borussia Dortmund vor avea loc duminica.1. Bayern Munich 45 puncte2. RB Leipzig 423. Eintracht Frankfurt 324. Hoffenheim 315. Dortmund 30 (- 1 joc)6. Hertha Berlin 30 (-1 joc) etc.