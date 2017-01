​VIDEO Liverpool - Wolverhampton 1-2/ Echipa lui Jurgen Klopp, eliminata in 16-imile Cupei Angliei

Au marcat Stearman '1 si Weimann '41 pentru Wolverhampton, respectiv Origi '86 pentru Liverpool.Echipa pregatita de Jurgen Klopp a ajuns la trei infrangeri consecutive pe teren propriu. Cormoranii au fost eliminati, joi, si din Cupa Ligii Angliei. Southampton s-a impus cu 2-0 la general in semifinalele competitiei.In editia trecuta a Cupei Angliei, Liverpool a fost eliminata tot in 16-imi, insa de West Ham United (scor 0-0 in primul meci si 1-2 la rejucare, meci pierdut dupa prelungiri).