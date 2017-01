Juve, in penultimul act din Cupa Italiei la fotbal

Milan a evoluat in inferioritate numerica din minutul 54, atunci cand Manuel Locatelli a fost eliminat dupa ce a primit doua cartonase galbene.In semifinale s-a mai calificat pana acum Napoli: 1-0 cu Fiorentina.Internazionale Milano vs Lazio Roma/ 31 ianuarieAS Roma vs Cesena/ 1 februarie