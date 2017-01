​VIDEO Real Madrid, eliminata din Cupa Spaniei dupa 2-2 cu Celta Vigo

Au marcat Danilo '44 (autogol) si Wass '85 pentru Celta, respectiv Cristiano Ronaldo '62 si Lucas Vasquez '90 pentru Real Madrid.Pe langa Celta, pana acum in semifinalele Cupei Spaniei s-au mai calificat Deportivo Alaves si Atletico Madrid.Echipa care va intregi tabloul semifinalelor va fi aleasa dintre FC Barcelona si Real Sociedad. In tur, pe "Anoeta", a fost 1-0 pentru catalani. Returul va avea loc joi, de la ora 22:15, urmand sa fie in direct pe Digisport.