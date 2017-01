Rusescu a reusit ''dubla'' pentru Osmanlispor, in Cupa Turciei

Atacantul roman Raul Rusescu a marcat doua goluri pentru formatia Osmanlispor FK, miercuri, in meciul castigat cu scorul de 3-0 in fata echipei Kirklarelispor (liga a treia), la Ankara, in Cupa Turciei la fotbal, potrivit Agerpres.

Adrien Regattin (12) a deschis scorul, iar Rusescu a punctat in minutele 45 si 65.

Atacantul roman a fost integralist intr-un meci in care fundasul polonez Lukasz Szukala (ex-Steaua) a fost doar rezerva la echipa gazda.

In clasamentul Grupei A, inaintea ultimei partide, pe primul loc se afla Osmanlispor FK, 12 puncte, urmata de Sanliurfaspor, 12 puncte, Gaziantepspor, 9 puncte, Kirklarelispor, 0 puncte. Primele doua clasate din fiecare grupa se califica in optimile de finala.

Rusescu are 7 goluri marcate in 27 de partide in toate competitiile cu Osmanlispor in acest sezon (2 in cupa, 1 in campionat, 4 in Europa League).