Fotbal european: Real Madrid a fost eliminata de Celta Vigo in sferturile Cupei Spaniei/ Juve a invins-o pe Milan

Formatia Real Madrid a fost eliminata, miercuri, din Cupa Spaniei, dupa ce a remizat cu echipa Celta Vigo, scor 2-2, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei, disputata in deplasare, potrivit News.ro.Au marcat Danilo '44 (autogol) si Wass '85 pentru Celta, respectiv Cristiano Ronaldo '62 si Lucas Vasquez '90 pentru Real Madrid.In tur, la 18 ianuarie, Celta Vigo s-a impus la Madrid cu scorul de 2-1.Marti s-a calificat in semifinale Deportivo Alaves, iar miercuri a obtinut calificarea si Atletico Madrid. In ultimul sfert de finala se intalnesc, joi, FC Barcelona si Real Sociedad (scor 1-0 in tur).Intr-un alt meci tare disputat in aceasta seara, Juventus s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei, dupa un meci superb castigat in fata rivalilor de la AC Milan, scor 2-1, porivit gsp.ro. Fata in fata cu a doua finala consecutiva a Cupei Ligii Angliei, dupa cea pierduta anul trecut in fata lui Manchester City, Liverpool a pierdut si meciul retur al semifinalei cu Southampton.