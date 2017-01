Sport.es: Barcelona vrea un contract pana in 2022 pentru Lionel Messi

"Nu va mai fi nimeni de la club prezent. Presedintele Bartomeu vrea sa discute doar el cu Jorge Messi, dar inainte vrea sa aiba o intalnire cu Leo. Lui Messi i se va oferi un contract pe cinci ani, la fel cum le-au fost oferite lui Suarez, Neymar, Ter Stegen si Rakitic. Insa in noul contract nu va exista nicio inginerie financiara, pentru a se evita astfel orice problema cu fiscul spaniol", scrie Sport, conform News.ro.In varsta de 29 de ani, Lionel Messi ar urma sa isi incheie intelegerea cu FC Barcelona (daca va semna prelungirea) cand va avea 35 de ani. Argentinianul a precizat in mai multe randuri ca isi doreste sa se retraga din fotbal de la echipa care i-a dat totul in sportul rege - Barca.Alaturi de catalani, Messi a castigat tot ce se putea in fotbal: de la Champions League si titlul din Primera Division si pana la Mondialul Cluburilor.2004 - amator - 7200 de euro anual2005 - 3 milioane de euro/an2005 - 4 milioane de euro/an2007 - 7 milioane de euro/an2008 - 8 milioane de euro/an2009 - 10,5 milioane de euro/an2013 - 13 milioane de euro/an2014 - 22,8 milioane de euro/an2016 - 39,4 milioane de euro/an (conform Digisport).