​VIDEO Gol de generic reusit de Nicusor Stanciu - Anderlecht, victorie cu Saint Trond

Integralist, Stanciu a inscris in minutul 65, dupa o cursa de aproximativ 50 de metri si un sut la vinclu.Alexandru Chipciu a evoluat pana in minutul 81 la Anderlecht Bruxelles.Celelalte goluri ale invingatorilor au fost marcate de Tielemans ('31 si '90+2, al doilea din penalti), in timp ce pentru oaspeti a punctat Gerkens ('71).Cu aceasta victorie, Anderlecht a urcat pe locul doi in ierarhie, cu 44 de puncte (la doua lungimi distanta in urma liderului FC Bruges).