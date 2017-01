VIDEO Emotionant: Chapecoense, primul meci dupa tragedia aviatica - Rudele celor decedati au primit medaliile de campioni

Cu un nou lot de jucatori, format in mai putin de doua luni, Chapecoense a intalnit sambata, pe teren propriu, campioana en titre a Braziliei, Palmeiras, intr-o partida amicala incheiata la egalitate, 2-2, insa rezultatul a fost mai putin important.Evenimentul a fost unul incarcat de emotii, primele lacrimi fiind varsate cu o ora inaintea fluierului de start, cand cei trei fotbalisti care au supravietuit accidentului aviatic, portarul Jackson Follman, caruia i-a fost amputat partial piciorul drept, si fundasii Alan Ruschel si Neto, au intrat pe teren pentru a primi Cupa Suamericana.Toti spectatorii prezenti in tribunele Arenei Conda din orasul Chapeco s-au ridicat in acel moment in picioare, scandând la unison "Campionii au revenit" si "Vamos, Vamos Chape", strigatul de lupta al suporterilor acestui mic club din sudul Braziliei.Un alt moment emotionant l-a reprezentat intrarea pe gazon a sotiilor jucatorilor decedati, care au primit, in lacrimi, medaliile atribuite sotilor lor. Ele s-au alaturat apoi celor trei supravietuitori, pentru un tur de onoare, insa unora dintre sotii le-a fost greu sa-l parcurga, prabusindu-se sub greutatea emotiilor.In minutul 71 al jocului, spectactorii s-au ridicat iarasi in picioare pentru noua o salva de aplauze in onoarea celor 71 de victime ale tragediei care a avut loc in apropierea orasului columbian Medellin, unde Chapecoense se deplasa pentru a disputa prima mansa a finalei Cupei Sudamericana, in compania echipei locale Atletico Nacional.Dupa accidentul aviatic, la cererea clubului columbian Atletico Nacional, "Chape" a fost desemnata de Confederatia sud-americana de fotbal drept câstigatoare a Cupei Sudamericana.Toate incasarile obtinute cu ocazia meciului amical dintre Chapecoense si Palmeiras vor fi donate familiilor victimelor accidentului aviatic din Columbia.