Florin Andone, in tricoul lui Deportivo La Coruna

Atacantul roman a fost integralist la formatia din La Coruna. In urma acestei reusite, Andone a urcat pe locul opt in ierarhia marcatorilor din Primera Division, cu sapte goluri, la egalitate cu Antoine Griezmann.Golul gazdelor a fost reusit de Mateo Garcia, in minutul 13.*Golul lui Florin, incepand de la 1:39