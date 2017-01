Razvan Marin (FC Viitorul) a semnat un contract cu Standard Liege

NEWS | Le milieu de terrain roumain vient de signer son contrat au Standard: https://t.co/KTBtXi7USx #WelcomeRazvan #RSCL pic.twitter.com/5xs6PQ3fpZ — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 20 ianuarie 2017

Potrivit Digi Sport, Razvan Marin a fost transferat la Standard Liege pentru suma de 2,5 milioane de euro si a semnat un contract pe 4 ani si jumatate cu gruparea belgiana.Nascut la 23 mai 1996, la Timisoara, Razvan si-a inceput cariera profesionista la 17 ani, la FC Viitorul, unde a disputat 88 de meciuri si a marcat 13 goluri.El are patru selectii in nationala Romaniei, pentru care a marcat un gol. Mijlocasul a debutat la prima reprezentativa in 2016, sub comanda lui Christoph Daum.FC Viitorul a anuntat transferul lui Marin pe site-ul oficial."Cluburile FC Viitorul si Standard Liege au oficializat transferul lui Razvan Marin. Dupa sase ani si jumatate petrecuti in Academia Hagi si la FC Viitorul, Razvan Marin a devenit definitiv jucatorul formatiei belgiene. Academia Hagi si FC Viitorul ii multumesc lui Razvan Marin pentru colaborare si ii ureaza in continuare mult succes in cariera", a anuntat FC Viitorul.Razvan Marin va evolua la Standard cu numarul 18."Razvan Marin este un tanar foarte talentat si promitator. Multe cluburi europene de top si-au aratat deja interesul pentru el, insa Razvan a fost atras de proiectul nostru si e convins ca Standard Liege e cea mai buna alegere pe care o putea face si e clubul care il poate ajuta sa faca un pas in fata in cariera. E foarte incantat ca a ajuns la clubul nostru si e gata sa ajute echipa sa-si indelpineasca obiectivele", a declarat Olivier Renard, directorul sportiv al celor de la Standard Liege, potrivit Digi Sport.