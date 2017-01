Nationala de fotbal a Timorului de Est, exclusa de la Cupa Asiei pentru ca a naturalizat ilegal 12 brazilieni

AFC a demarat in iunie anul trecut, impreuna cu FIFA, dupa meciurile de calificare pentru Cupa Asiei ce va avea loc in 2019 in Emiratele Arabe Unite, o investigatie privind eligibilitatea anumitor jucatori,“Ancheta a identificat 12 jucatori nascuti in Brazilia care au fost la AFC cu certificate de nastere si de botez din Timor false”, a anuntat Confederatia.Noua dintre acesti fotbalisti au participat la 29 de meciuri sub egida AFC si la cateva partide organizate de FIFA.Toate cele 29 de meciuri jucate sub jurisdictia AFC au fost date pierdute de Timorul de Est, care a primit si o amenda cu suspendare de 56.000 de dolari.