VIDEO AS Roma - Sampdoria 4-0/ Echipa lui Spalletti s-a calificat in sferturile Cupei Italiei

AS Roma, in sferturile Cupei Italiei

Golurile victoriei de pe Stadio Olimpico au fost marcate de Radja Nainggolan '39, '90, Edin Dzeko '47 si Stephan El Shaarawy '61.In sferturile de finala, AS Roma va intalni formatia de esalon secund Cesena, in 1 februarie.Roma (3-4-2-1): Alisson - Jesus, Fazio, Rudiger - Rui (Emerson 78), Paredes, De Rossi, Peres - Dzeko (Totti 62), Nainggolan - El Shaarawy (Perotti 67)Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni - Dodo (Pavlovic 78), Regini, Bereszynski, Silvestre - Fernandes, Linetty (Praet 67), Djuricici - Cigarini - Muriel, Budimir (Schick 62)Napoli - Fiorentina/ 24 ianuarieAC Milan - Juventus/ 25 ianuarieInter - Lazio/ 31 ianuarieCesena - AS Roma/ 1 februarie