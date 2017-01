VIDEO Lazio - Genoa 4-2/ Lazio, in sferturile Cupei Italiei

Lazio, in sferturile Cupei Italiei

Pentru Lazio au marcat Djordjevic (20), Hoedt (31), Milinkovic-Savic (71) si Immobile (75), iar pentru Genoa au punctat Pinilla (41) si Pandev (45).In sferturi, Lazio Roma va evolua cu Inter Milano.Lazio (4-3-3): Strakosha - Gabarron, Wallace, Hoedt, Lukaku - Parolo (Murgia 79), Biglia, Lulic - Lombardi (Milinkovic-Savic 58), Dordevic (Immobile 56), Anderson.Genoa (3-4-3): Lamanna - Munoz, Burdisso, Orbab (Gentiletti 73) - Lazovic, Cofie, Rigoni (Ntcham 85), Laxalt - Pandev, Pinili, Ocampos (Ninkovic 66).Tot miercuri, Cesena (liga a doua) a invins Sassuolo, scor 2-1, ajungand in sferturi.Intalnirea AS Roma - Sampdoria Genova este programata joi.Napoli - Fiorentina/ 24 ianuarieAC Milan - Juventus/ 25 ianuarieInter - Lazio/ 1 februarieCesena - AS Roma/Sampdoria