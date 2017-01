VIDEO Sevilla - Real Madrid 2-1/ Jovetic a adus victoria in prelungiri - Prima infrangere a madrilenilor dupa 40 de meciuri

Ronaldo a deschis scorul pentru madrileni in minutul 65, dupa ce a tranformat o lovitura de la 11 metri. Sevilla a restabilit egalitatea in minutul 86, cand Sergio Ramos a marcat in proprie poarta. Jovetic a dat lovitura in prelungirile partidei (90+2'), cu un sut din afara careului, la coltul lung. In urma acestui rezultat, "galacticii" si-au incheiat seria record de 40 de meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile.Sevilla a acumulat 39 de puncte si a urcat pe locul doi in clasament, la un singur punct distanta de Real Madrid, insa echipa lui Zidane are si un meci mai putin disputat.Sevilla: Sergio Rico - Mariano, Nico Pareja, Rami, Escudero - Vitolo, N'Zonzi, Iborra (Sarabia 77'), Franco Vazquez (Jovetic 68'), Nasri, Ben Yedder (Vietto 90+2').Real Madrid: Navas - Varane, Nacho, Ramos - Carvajal, Marcelo- Kross (Kovacic 75'), Casemiro, Modric - Benzema, CristianoSevilla - Real Madrid 2-1Gijon - Eibar 2-3Granada CF - Osasuna 1-1Celta Vigo - Alaves 1-0Valencia - Espanyol 2-11. Real Madrid 40 puncte (- un joc)2. Sevilla 393. Barcelona 384. Atletico Madrid 345. Villarreal 316. Real Sociedad 29 (- un joc) etc.