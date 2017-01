VIDEO Everton - Manchester City 4-0/ Echipa lui Pep Guardiola, umilita pe "Goodison Park"

Romelu Lukaku a deschis scorul pentru Everton, in minutul 34, dupa o pasa trimisa de Kevin Mirallas. Belgianul Mirallas si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor, in debutul reprizei secunde (47'). Tom Davies a punctat pentru Everton in minutul 79, iar Ademola Lookman a stabilit scorul final in prelungiri (90+4').In urma acestui rezultat, Manchester City ocupa locul cinci in clasament, cu 42 de puncte, iar Everton se gaseste pe locul 7, cu 33 puncte.1. Chelsea 52 puncte2. Tottenham 453. Arsenal 444. Liverpool 44 (- un joc)5. Manchester City 426. Manchester United 39 (- un joc)7. Everton 33Partida dintre Manchester United si Liverpool se desfasoara duminica.