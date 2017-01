VIDEO Inter - Chievo 3-1/ Echipa lui Pioli a ajuns la cinci victorii consecutive in Serie A

Icardi, Perisic si Eder au punctat pentru Inter Milano, in timp ce pentru Chievo a inscris Pellissier.Milanezii au acumulat 36 de puncte si ocupa pozitia a sasea in clasament, in timp ce Chievo se afla pe locul 11, cu 25 de puncte.Handanovic - D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi ('60 Eder) - Gagliardini, Kondogbia - Candreva ('82 Palacio), Joao Mario ('69 Banega), Perisic - Icardi. Antrenor: Stefano Pioli.Sorrentino - Frey ('60 Spolli), Dainelli, Gamberini, Gobbi - Castro ('72 De Guzman), Radovanovic, Bastien - Birsa ('46 Izco) - Meggiorini, Pellissier. Antrenor: Rolando Maran.Inter - Chievo 3-1Crotone - Bologna 0-11. Juventus 45 puncte2. AS Roma 413. Napoli 384. Lazio 375. AC Milan 366. Inter 36 (+ un joc) etc.Partidele Cagliari-Genoa, Lazio-Atalanta, Napoli-Pescara, Sampdoria-Empoli, Sassuolo-Palermo, Udinese-Roma, Fiorentina-Juventus au loc duminica, iar meciul Torino-Milan este programat luni.