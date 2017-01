​VIDEO Deportivo - Villarreal 0-0/ Florin Andone, titular la gazde

Desemnat jucatorul lunii decembrie in Spania, Andone a ratat o ocazie importanta in minutul 60, trimitand mingea in bara.Andone a jucat pana in minutul 83, cand a fost schimbat cu Joselu.Deportivo La Coruna se afla pe locul 15 in ierarhie, cu 18 puncte, in timp ce Villarreal se gaseste pe 5, cu 31 de puncte.Deportivo:Tyton - Laure, Arribas, Sidnei, Navarro - Guilherme, Borges - Moreno Duran (B. Valle, 76), Colak, Luisinho - Andone (Joselu, 83). Antrenor: Gaizka Garitano.Villarreal: Asenjo - Mario Gaspar, Alvaro, Ruiz, Jose Angel - Dos Santos, Trigueros, Bruno, Castillejo - Borre (Mario Gonzalez, 68), Pato (N'Diaye, 86).Deportivo La Coruna - Villarreal 0-0Ateltico Madrid - Betis 1-0Barcelona - Las Palmas 5-0Leganes - Athletic Bilbao 0-01. Real Madrid 40 puncte (- 2 jocuri)2. Barcelona 383. Sevilla 36 (- un joc)4. Atletico Madrid 345. Villarreal 31 etc.Partidele Valencia - Espanol, Celta Vigo - Alaves, Granada - Osasuna, Sporting Gijon - Eibar si Sevilla - Real Madrid se vor disputa duminica, iar intalnirea Malaga - Real Sociedad este programata luni.