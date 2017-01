Monica Niculescu, in finala de simplu la Hobart (WTA); Raluca Olaru, in finala de dublu

Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu va juca finala de simplu a turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce ucraineanca Lesia Turenko s-a retras inaintea semifinalei de vineri, iar Raluca Olaru s-a calificat in finala de dublu, potrivit Agerpres

Turenko, numarul 61 mondial, fusese nevoita sa se retraga din aceleasi motive medicale si din turneul de la Brisbane, saptamana trecuta.

''Din nefericire, nu pot juca semifinala de la Hobart. Sunt foarte dezamagita, deoarece inca nu ma simt bine si mi-e tot mai rau cand joc, motiv pentru care sunt nevoita sa ma retrag din semifinala. Sper ca ma voi simti mai bine in curand. Iau medicamente si sper sa ma simt mai bine la Melbourne'', a declarat ucraineanca pentru site-ul turneului tasmanian.

Monica Niculescu, 40 WTA, i-a transmis urari de bine Lesiei Turenko.

''Imi pare rau pentru ea, dar sper sa se simta mai bine la Australian Open. Ar fi fost un meci dificil contra ei, dar ii urez toate cele bune. Ii urez sa fie sanatoasa'', a spus Niculescu, care s-a confruntat si ea cu o durere abdominala in sfertul de finala de joi, dar si-a reasigurat fanii ca va fi pregatita pentru finala de sambata.

''Cu siguranta voi fi bine. Maine vor da tot ce am mai bun'', a afirmat Niculescu.

Niculescu (29 ani) castigase singurul sau meci de pana acum cu Lesia Turenko (27 ani, 71 WTA), in 2011, in calificari la Indian Wells, cu 6-2, 6-3.

Monica Niculescu are doua titluri la Hobart, ambele la dublu, in 2012 (alaturi de Irina Begu) si in 2014 (alaturi de Klara Koukalova).

In finala de simplu de la Hobart, Monica o va infrunta pe castigatoarea dintre belgianca Elise Mertens si croata Jana Fett. Niculescu si-a asigurat un cec de 21.400 dolari si 180 de puncte WTA.

Monica are in palmares trei titluri WTA la simplu, in 2013 la Florianopolis, in 2014 la Guangzhou si in 2016 la Luxemburg. Ea a pierdut alte patru finale, la Luxemburg (2011, 2012), Nottingham (2015) si Seul (2016).Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-au calificat, vineri, in finala de dublu, dupa 6-4, 6-2 cu cuplul Mandy Minella (Luxemburg)/Anastasija Sevastova (Letonia). Olaru si Savciuk vor juca a doua lor finala consecutiva, dupa cea pierduta la Shenzhen, sambata.

Adversarele din ultimul act vor fi castigatoarele meciului dintre Demi Schuurs (Olanda)/Renata Voracova (Cehia) si Gabriela Dabrowski (Canada)/Zhaoxuan Yang (China), favoritele numarul trei.

Olaru (64 WTA la dublu) si Savciuk (58 WTA la dublu) si-au asigurat un cec de 6.400 dolari si 180 de puncte WTA.