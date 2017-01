Piturca: Steaua a fost furata de Becali. Talpan a depus contestatie din 2004. Ii bat la cap pe toti baietii sa se implice. Echipa CSA trebuie sa joace in L1

"Eu, personal, o sa incerc sa intervin. Sa vedem, am discutat si cu Tudorel (n.r. - Stoica) si cu altii, Sa mergem si la cel care a venit ministru acum, sa vorbim cu cel care se ocupa de fotbal, de club. Trebuie documente trimsie la UEFA si nu vrea nimeni sa semneze. Numai acest om (n.r. - Florin Talpan) care a depus atatea contestatii. El poate sa castige milioane de euro pentru clubul militar. Ne ducem la minister, facem o evaluare cat costa si platim. Lacatus trebuie sa faca eforturi, chiar si financiare, sa vorbeasca cu avocati sportivi, sa reia de la inceput tot ce s-a intamplat. Nu trebuie sa se multumeasca cu echipa in liga a patra. Steaua trebuie sa revina acolo unde ii e locul, in prima liga, ca de acolo a fost furata. Eu o sa pun pe tapet lucrul asta in perioada urmatoare, pentru ca daca tot nu am ce face, macar sa ajut clubul Steaua Bucuresti. Ii bat la cap pe toti baietii sa se implice, pentru ca asta a fost echipa noastra, cu aceasta echipa am obtinut celel mai mari performante, cu aceste performante nu vom fi uitati niciodata. Nu ii mai spuneti Steaua (n.r. - echipei lui Becali), ci FC Becali, FC George Becali mai bine, ca altul e seful acolo", a declarat Piturca la Dolce Sport.

Piturca afirma ca nu este normal ca echipa CSA sa porneasca dintr-o liga inferioara. El cere ca Steaua lui Becali sa fie exclusa din campionat si Steaua clubului sportiv sa o inlocuiasca in Liga I.

"Proiectul acela e de ochii lumii (n.r. - CSA Steaua in Liga a IV-a). Nu se pune problema asa. Cum a fost luata echipa, asa trebuie sa revina la club, in prima liga. Daca nu s-au dat bani pentru jucatori, pentru palmares, pentru sigla, echipa trebuie sa revina exact cum a luat-o Gigi Becali. E greu totusi ca echipa cu jucatorii pe care ii are Gigi Becali sa revina la club, pentru ca trebuie actiune judecatoreasca, dar daca aceasta echipa nu are voie sa mai joace in prima liga, automat CSA trebuie sa-si faca echipa repede si sa contine activitatea in prima liga, incepand de acum. Revine in locul de unde a fost luata aceasta echipa. Becali nu are voie sa foloseasca Star Bucuresti, pentru ca inseamna tot stea", a spus Piturca.

Antrenorul spune ca sunt oameni dispusi sa investeasca la echipa armatei: "Vor fi oameni care se vor implica la echipa cand nu va mai fi George Becali. Eu stiu ce vorbesc cand sunt lucrurile astea. M-as bucura din inima ca echipa sa revina la club, sa redevina echipa suporterilor stelisti. Aceasta echipa nu a mai fost a suporterilor de cand a venit George Becali. Exemplul lui negativ l-au luat si alti conducatori de club si uitati-va unde au ajuns: Mititelu, Borcea, cel de la Timisoara (n.r. - Marian iancu), cel de la Pitesti (n.r. - Cornel Penescu). Oameni care se implicau in problemele tehnice ale echipelor, tot timpul pe la televizor, nu joaca x, nu joaca y... Uitati-va unde a ajuns fotbalul romanesc. Si o parte din vina o am si eu, pentru ca eu am venit cu Gigi Becali. Acum a beneficiat de antrenori carora le face echipa, le transfera jucatori, le face schimbarile. Acuma venit timpul sa plateasca pentru toate chestiile astea."

Victor Piturca l-a laudat pe juristul CSA, Florin Talpan, care a castigat in instanta litigiile cu FC Steaua.

"Dupa ani de zile a iesit adevarul la iveala si eu cred ca un mare rol l-a avut juristul clubului, Florin Talpan, care se lupta de multi ani si a reusit sa scoata adevarul la lumina, pentru ca el a reusit. Desi e injurat de unii, eu consider ca acest om este <omul anului 2016>. Pentru ca i s-au pus piedici, si din partea ministerului, si din partea clubului, dar el a reusit sa castige toate procesele cu aceasta societate. Echipa Steaua nu mai exista de mai mult timp, pentru ca daca nu mai exista sigla Stelei pe piept, este clar ca nu mai exista Steaua Bucuresti. Clubul Sportiv al Armatei a demonstrat ca sigla, palmaresul sunt in curtea sa. Deci aceasta echipa (n.r. - Steaua lui Becali) nu mai poate sa joace in prima liga. Trebuie sa se intenteze obligatoriu un proces pe tema cum a fost luata Steaua", a mai spus el.

La 21 decembrie, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF).