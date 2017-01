​VIDEO Barcelona - Athletic Bilbao 3-1/ Catalanii, in sferturile Cupei Spaniei

Suarez (35') a deschis scorul pentru Barca, Neymar a facut 2-0 in minutul 48, din lovitura de la 11 metri, iar Saborit a inscris in minutul 51' golul care putea duce meciul in prelungiri. A venit insa reusita lui Messi (78'), iar catalanii au obtinut calificarea in sferturile competitiei.In mansa tur, Bilbao se impusese cu 2-1.La meciul de pe "Camp Nou" au asistat 71.455 de spectatori.