Flavius Stoican, noul antrenor al echipei Pandurii Targu Jiu

Flavius Stoican (40 de ani) a condus, miercuri dimineata, un prim antrenament al lotului de 40 de jucatori care sunt prezenti in aceasta perioada pentru o actiune de definitivare a lotului cu care antrenorul va aborda pregatirea de iarna. Stoican va fi ajutat de antrenorul secund Dorian Gugu si de antrenorul cu portarii Vali David.Noul tehnician al gorjenilor a antrenat ultima data in Republica Moldova, pe Zimbru Chisinau, intre mai si septembrie 2016. Stoican le-a mai pregatit pe CSM Resita, Dinamo Bucuresti, Chindia Targoviste, CS Mioveni si FC Voluntari.Pandurii Targu Jiu, club care se confrunta cu mari dificultati financiare, a intrat in insolventa in luna octombrie. Antrenorul Petre Grigoras si mai multi jucatori nu au acceptat propunerea clubului de a reduce salariile, conform News.ro.Dupa 21 de etape din Liga 1, Pandurii Targu Jiu are 21 de puncte si se afla pe locul 11 in clasament.