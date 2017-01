FIFA voteaza marti propunerea de extindere a Cupei Mondiale la 48 de echipe

Infantino, care afirma ca are o sustinere masiva pentru aceasta reforma din partea federatiilor, propune 16 grupe cu cate 3 nationale, in urma rezultatelor primele doua urmand sa acceada in fazele eliminatorii.Daca propunerea va trece la vot ar fi prima extindere a Cupei Mondiale din 1998 incoace.O Cupa Mondiala de fotbal care ar creste numarul de echipe participante de la 32 la 48, cum isi doreste presedintele FIFA, Gianni Infantino, ar aduce in plus 640 de milioane de dolari (605 milioane euro), potrivit unui raport confidential al forului mondial.O Cupa Mondiala cu 48 de echipe, cu 16 grupe de cate trei formatii, incepand cu editia din 2026, ar face ca veniturile nete sa atinga 4,18 miliarde de dolari (3,95 miliarde de euro), fata de 3,54 miliarde dolari cat se preconizeaza pentru Cupa Mondiala din 2018, din Rusia.In acelasi timp, costurile legate de cresterea numarului de echipe prezente si al numarului de meciuri (80 fata de 64 intr-un format cu 32 de echipe) ar insemna o crestere de 325 milioane de dolari (307 milioane euro).Veniturile din drepturile de televiziune ar creste si ele cu 505 milioane de dolari, iar cele de marketing cu 370 milioane dolari.