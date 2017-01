VIDEO Napoli - Sampdoria 2-1/ Victoria a venit in minutul 95

Hysad a inscris in propria poarta in minutul 30, iar pentru Napoli au punctat Gabbiadini (78') si Tonelli (90+5').In urma acestei victorii, Napoli a acumulat 38 de puncte, aflandu-se pe locul trei in campionat.Meciurile Udinese - Inter, Chievo - Atalanta, Genoa - AS Roma, Lazio - Crotone, Sassuolo - Torino, AC Milan - Cagliari, Juventus- Bologna au loc duminica.