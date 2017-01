Atacantul Harlem Gnohere (Dinamo) a fost transferat la FC Steaua

Becali a precizat ca va achita clubului rival Dinamo suma de 250.000 de euro pentru acest transfer. Jucatorul va avea un salariu de 15.000 de euro pe luna si a primit 50.000 de euro la semnatura.Patronul stelist a mai spus ca negociaza cu doi fundasi, iar in cazul in care se va ajunge la acorduri, si acestia vor merge in cantonament in Antalya. "E posibil ca maine sa rezolv doi fundasi centrali, doi jucatori cunoscuti, care joaca in Romania. Eu nu mint. Junior Morais a semnat deja si va veni din vara daca nu ma inteleg cu Astra", a mai spus Becali.Francezul Gnohere, 28 de ani, mai avea contract cu Dinamo pana in vara acestui an. El a fost adus in Soseaua Stefan cel Mare de fostul antrenor al "alb-rosilor" Mircea Rednic, in vara anului 2015.Becali l-a vrut pe Gnohere si vara trecuta, insa Dinamo nu a acceptat sa-l vanda.