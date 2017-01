​VIDEO Athletic Bilbao - Barcelona 2-1/ Doua goluri in trei minute pentru basci

Bilbao a inscris ambele goluri ale victoriei in prima repriza a partidei de pe stadionul "San Mames". Aduriz a deschis scorul in minutul 25, iar Inaki Williams a punctat la o diferenta de doar trei minute.In prelungirile primei reprize, Barcelona a avut un penalti neacordat dupa o intrare asupra lui Neymar. Lionel Messi a redus din diferenta in minutul 52, cu o executie din lovitura libera.Raul Garcia (74') si Ander Iturraspe (80') au fost eliminati de la Athletic Bilbao, insa oaspetii nu au reusit sa restabileasca egalitatea.Potrivit L'Equipe, Athletic Bilbao nu a mai eliminat-o pe FC Barcelona in Cupa in dubla mansa de 57 de ani, din sezonul 1959/1960.Returul este programat miercuri (11 ianuarie), la Barcelona.