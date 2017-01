FC Steaua a oficializat transferul lui Denis Alibec

"FC Steaua Bucuresti ii ureaza bun venit lui Denis Alibec, fotbalist care a semnat un contract valabil patru sezoane. Atacantul provenit de la Astra Giurgiu s-a intalnit deja cu noii sai colegi si a efectuat primele antrenamente sub comanda lui Laurentiu Reghecampf",''Va multumesc mult pentru mesaje si va doresc sa aveti un an special, in care sa va bucurati de multe momente frumoase si sa fiti sanatosi! Dorinta pe care mi-am pus-o azi, de ziua mea, e aceeasi cu cea din noaptea de Revelion: sa pot spune, la finalul acestui an, ca sunt unul dintre fotbalistii care au readus suporterii pe stadioanele din Romania'', a scris Alibec pe contul personal de facebook.Denis Alibec este un atacant nascut pe 5 ianuarie 1991, la Mangalia. Acesta a inceput fotbalul la Callatis Mangalia, de unde a ajuns la Steaua, apoi la Farul Constanta. Dupa un sezon petrecut la prima echipa a Farului, a fost transferat, in 2009, de Internazionale Milano, echipa pentru care nu a evoluat foarte mult, fiind imprumutat, pana in 2014, la KV Mechelen, Viitorul Constanta si Bologna FC.In ianuarie 2014 a semnat cu Astra Giurgiu, echipa in tricoul careia a castigat titlul de campion in 2016, Cupa Romaniei in 2014 si 2 Super Cupe ale Romaniei, in 2014 si 2016. De asemenea, are in palmares titlul de campion al Italiei cu Internazionale Milano, in 2010, cand a facut parte din lotul condus de Jose Mourinho.Alibec a strans 6 selectii la echipa nationala, pentru care a inscris un gol si alaturi de care a participat la Euro 2016.