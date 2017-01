VIDEO Tottenham - Chelsea 2-0/ Chelsea, primul esec dupa 13 victorii consecutive

Chelsea a ratat sansa de a deveni echipa cu cele mai multe victorii consecutive in Premier League. Londonezii au reusit 13 victorii consecutive in sezonul actual din campionatul Angliei, egaland astfel recordul stabilit de Arsenal in sezonul 2001-2002.Dele Alli a marcat ambele goluri ale gazdelor, in minutele 45+1 si 54. Eriksen a pasat decisiv la reusitele lui Dele Alli .1. Chelsea 49 puncte2. Liverpool 443. Tottenham 424. Manchester City 425. Arsenal 416. Manchester United 39 etc.