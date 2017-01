​VIDEO Real Madrid - Sevilla 3-0/ Madrilenii, la un pas de calificarea in sferturile Cupei Spaniei

Real Madrid, victorie in Cupa Regelui Spaniei

James Rodriguez a deschis scorul pe "Santiago Bernabeu" in minutul 11, cu un sut de la marginea careului. In minutul 29, Raphael Varane a dublat avantajul "galacticilor", cu o lovitura de cap, dupa un corner executat de Toni Kroos. Scorul final a fost stabilit de James Rodriguez, dupa ce a transformat fara probleme o lovitura de la 11 metri.Real Madrid: Casilla - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Rodriguez (Danilo 79'), Morata (Diaz 83'), Asensio (Isco 67'). Antrenor: Zinedine Zidane.Sevilla: Rico - Mariano, Rami, Mercado, Escudero - N'Zonzi, Iborra (Kranevitter 59') - Nasri, Ganso (Sarabia 46'), Vitolo - Correa (Ben Yedder 82'). Antrenor: Jorge Sampaoli.Alcorcon - Cordoba 0-0Real Sociedad - Villarreal 3-1Real Madrid - Sevilla 3-0Intalnirile retur ale optimilor Cupei Spaniei vor avea loc in 10, 11 si 12 ianuarie.