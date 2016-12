VIDEO Manchester United, succes la limita cu Middlesbrough; Chelsea, victorie cu Stoke City

In partida de pe "Old Trafford", Middlesbrough a deschis scorul in minutul 67, prin Leadbitter. Echipa antrenata de Jose Mourinho a intors scorul pe final de meci. Martial (85') si Pogba (86') au adus victoria pentru Manchester United.In meciul disputat pe "Stamford Bridge", Cahill (34'), Willian (57', 65') si Diego Costa (85') au inscris pentru gazde, in timp ce Martins Indi (46') si Crouch (64') au marcat pentru oaspeti.Burnley - Sunderland 4-1Chelsea - Stoke City 4-2Leicester - West Ham 1-0Manchester United - Middlesbrough 2 -1Southampton - West Brom 1-2Swansea - Bournemouth 0-3Hull City - Everton 2-21. Chelsea 49 puncte (+ un meci)2. Liverpool 403. Manchester City 394. Arsenal 375. Tottenham 366. Manchester United 36 (+ un meci) etc.