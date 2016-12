Valencia, fara antrenor - Cesare Prandelli si-a dat demisia

Cesare Prandelli, in varsta de 59 de ani, preluase Valencia la data de 1 octombrie 2016, atunci cand a semnat un contract valabil pana pe 30 iunie 2018.Prandelli a condus Valencia in opt meciuri de campionat, inregistrand o victorie, trei remize si patru infrangeri. In Cupa Spaniei, Valencia a obtinut doua victorii cu Leganes si a trecut in optimi.Cesare Prandelli a fost selectionerul Italiei in perioada 2010 - 2014.